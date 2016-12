LEYENDO BAJO DEL AGUA: NAVIDAD TRISTE Y NEOLIBERALISMO AL PALO

por Julio Moyano

Está muy clarito que Sergio Massa se ha convertido en un adversario mas del gobierno nacional. Eso es lo que los mentimedios propalan. Maurico Macri se enojó y mucho por el tema del impuesto al sueldo a los trabajadores que ganan mas que el promedio.





La jugada de Massa puso a la “blandita” CGT en la vereda opuesta, pero fiel a su estilo, el presidente Mau los volvió a poner en su sitio a través de una fotografía que inundó las redacciones oficiosas. Macri y la CGT un solo corazón.

Pero esa es la lectura entre píxeles. En el próximo marzo comienzan las paritarias. ¿Cual será el porcentaje acordado?. Mr. Macri no va a aflojar mas allá de un 20 por ciento. Los sindicalistas van por empatarle a la inflación generada por la Alianza ProUcr y la devaluación que propinó el gobierno del “cambio”. Sabido es, que para el gobierno nacional los sueldos de los trabajadores argentinos eran muy elevados durante la gestión kirchnerista. Ya no lo son, devaluación mediante concretada al principio de su mandato.

Tras las celebraciones navideñas, se comenzará a oír el rumor de la leonera (las bases cegetistas). Marzo pinta muy complicado, especialmente con el inicio del ciclo lectivo y el comienzo de la campaña electoral para elegir a los honorables diputados nacionales, pero los macristas apelarán a las prácticas duranbarbistas para vender gato por liebre.

El peor equipo de gobierno rejuntado en el último medio siglo no las tendrá a todas consigo. Donal Trump asumirá el gobierno del alicaído imperio yanqui y cerrará su economía y limpiará el planeta de esos papelitos verdes que llaman dólares lo que provocará un dolor de cabeza a los gerentes argentinos en la Casa Rosada. No habrá dolares y las tasas de interés se irán por las nubes y el gobierno nos hipotecó el futuro. ¡Vaya con el cambio!

La situación será durísima para la mayoría de los argentinos, tanto para los que votaron a este esperpento político y a los que no. Solo las mayorías en la calle desfendiendo sus derechos podrán ponerle un freno a este gobierno. Pero el ADN de estos muchachos no da para otra cosa que ajuste, endeudamiento y entrega del patrimonio. La calle será la pantalla de TV, la primera plana del diario y el tronar de los bombos en la radio. Mientras los mentideros auspiciados por el macrismo seguirán contando otra realidad.



Macri y sus secuaces saldrán a tocar timbres, y asfaltar las calles hasta la de los cementerios, especialmente en el conurbano boanerense. Saben que un triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires es la antesala de un triunfo nacional. Saben que en Córdoba cuentan con un aliado Juan Schiaretti, que baila tan mal como Macri. El gobernador cordobés no es como Juan Manuel de la Sota que sigue con Sergio Massa. Pero Schiaretti tiene todo lo que debe tener un converso en la política: cinismo, hipocresía, etc. Hijo de un ferroviario y militante peronista. En su juventud militó en lo que algunos llaman “peronismo de izquierda.” Amenazado por la Triple A y luego exiliado por el autodenominado Proceso de (des)Reorganización Nacional, hubo de mudarse hacia Brasil.



Su pase a las filas del neoliberalismo comenzó cuando se relacionó con la Fundación Mediterranea, de Domingo Cavallo y su posterior designación como Secretario de Industria y Comercio de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, en 1991 durante la gestión de otro converso, Carlos Saul Menem.

Con esta laya de personajes, Mauricio hace política. Mientras tanto debe lidiar con sus gerentes (Aclaración: la prensa colonizada los llama CEOS siglas en ingles que significan Chief Executive Officer. Pa’mi son mandamases).

La semana finalizó con la partida de Isela Costantini al frente de la línea aérea de bandera Aerolíneas Argentinas. La muchacha no cumplía con las consignas del macrismo. Tirar al bombo la empresa para después reprivatizarla.



Ahora está al frente Mario Dell’ Acqua, quien ya avisó que poco sabe del manejo de compañías aéreas. ¡El perfil justo para los designios de este gobierno!!!

Otro de los problemas de Macri es Alfonso Prat- Gay. En cualquier momento se va solito. No esta de acuerdo con sus colegas ministros y ve que se cumplirá su profecía en las elecciones de 2019 cuando “estemos hablando fulano de tal, que vino, no sé , de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder”.



¿Se irá o “lo irán”? Marque Opción 1. Si aún conforma el gabinete es porque hace valer sus conexiones en el mundo de las finanzas. No es de cabotaje.

Y para el final queda la vergüenzas nacional: esta navidad no solo cuenta con mas pobres, sino con presos políticos. Milagro Sala se está transformando en un dolor de cabeza para el gobierno. Desde todo el planeta le llueven pedidos de liberación de la dirigente jujeña. Aún así, el presidente Mau resiste y banca el caprichito de su socio radical, el gobernador Gerardo Morales, que tiró la honra radical a los chanchos. Su “republicanismo” tan cacareado por el y sus correligionarios quedará en la memoria del pueblo.



“Soy un alfonsinista, desde lo afectivo hasta lo político”, dijo el 21 de Julio de 2000, cuando asumió como viceministro de Desarrollo Social, del gobierno de Fernando de la Rúa, el que puso al país al borde de la disolución. ¿Habrá aprendido la lección de la historia? Difícil que el chancho chifle…

Por el momento sigue enredado en su odio y en su capricho de mantener presa a la máxima dirigente de la agrupacion Túpac Amaru.